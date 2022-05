Di Lorenzo: “Delusione per aver mancato lo scudetto. Chiedo scusa ai tifosi”

Giovanni Di Lorenzo terzino del Napoli, ha parlato dopo Torino-Napoli, manifestando grande delusione per lo scudetto sfiorato.

l Napoli batte 0-1 il Torino grazie al gol di Fabián Ruiz e mette praticamente in cassaforte il terzo posto. Al termine della partita , il difensore azzurro, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in mixed zone:

“I tifosi ci sono sempre stati vicino. Ci sta un po’ di delusione per il mancato raggiungimento di un qualcosa di bello, pero’ la stagione è sicuramente più che positiva. Siamo contenti di essere entrati in Champions e adesso ci teniamo a chiudere bene l’anno. I tifosi ci sono sempre stati vicino, anche oggi erano in tanti e ci fa piacere dedicare a loro la vittoria.

Giovanni Di Lorenzo ha poi aggiunto “Abbiamo perso qualche punto di troppo contro le squadre della parte bassa della classifica. Quest’aspetto ci deve far capire che le partite sono tutte difficili. Ci dispiace molto per i tifosi, ma dobbiamo guardare avanti e finire bene l’anno”.