Torino-Napoli, bellissimo gesto dei calciatori per i tifosi azzurri – VIDEO

I calciatori del Napoli festeggiano la vittoria contro il Torino sotto la curva dei tifosi partenopei, bellissimo gesto di koulibaly.

Il Napoli contro il Torino non sbaglia e consolida il terzo posto. Nella 36.ma giornata di Serie A la squadra di Spalletti batte il Torino 0-1 e allunga in classifica portandosi a +4 dai bianconeri.

Allo stadio Grande Torino sono accorsi in migliaia tra ultras e tifosi del Napoli, complice anche la grande comunità partenopea che risiede nel capoluogo Piemontese. I tifosi azzurri hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine. Dopo il triplice fischio finale, i giocatori del Napoli sono andati a festeggiare proprio sotto il settore ospiti insieme ai tifosi: Bellissimo il gesto di Insigne, Lobotka e Koulibaly, che scavalcano le recinzioni per regalare le maglie ai tifosi.

Ecco il video dei festeggiamenti.