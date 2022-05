Fabian Ruiz: “Obbiettivo Champions raggiunto. Scudetto? ci riproveremo l’anno prossimo”

Un rete di Fabian Ruiz ha permesso al Napoli di Spalletti di battere il Torino e blindare il terzo posto in classifica.

FABIAN RUIZ SU TORINO-NAPOLI

Fabian Ruiz, grande protagonista di Torino-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Toro è forte e aggressivo – spiega Ruiz -. Era una partita complicata, volevamo vincere perché volevamo portare i tre punti dopo la sconfitta contro l’Empoli. Volevamo dare una gioia ai tifosi, non so cosa sia successo contro l’Empoli, ma siamo una squadra forte e sapevamo che potevamo vincere oggi. Volevamo giocare, creare occasioni e abbiamo fatto gol. Terzo posto? Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di entrare in Champions League, mancavamo da due anni e i tifosi lo meritano“.

FABIAN RUIZ: SCUDETTO? CI RIPROVEREMO IL PROSSIMO ANNO”

Fabian Ruis sullo scudetto sfumato , spiega: “Siamo stati vicini al sogno scudetto, ma siamo consapevoli che era difficile e siamo comunque contenti. Questa è la strada giusta, dobbiamo stare sempre nei primi posti e speriamo che quest’anno sia la base per lo scudetto per l’anno prossimo. Gol? Ho avuto fortuna, ho recuperato palla e ho tirato. Contento per il gol, ma di più per la vittoria che meritavamo“.