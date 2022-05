Pagelle Torino-Napoli: Insigne delude. Osimhen combattente. Fabian Ruiz decisivo

Le pagelle di Torino Napoli, penalizzano Insigne, determinante il rigore sbagliato. Bene Osimhen , decisivo Fabian Ruiz.

l Napoli vince contro il Torino e blinda il terzo posto in classifica a due giornate dalla fine del campionato di Serie A. Decisivo all’Olimpico-Grande Torino una rete di Fabian Ruiz, esaltato ai microfoni di DAZN da Luciano Spalletti.

Nel Napoli voti alti per tutta la difesa, così come per Victor Osimhen e l’autore del gol Fabian Ruiz, mentre a deludere sono gli esterni: Insigne e Lozano. Mertens ispira ed esalta le idee offensive degli azzurri. In casa Toro, invece, bella prestazione di Vojvoda, promosso il Gallo Belotti e anche un miracoloso Berisha. Bocciati i due trequartisti: Brekalo e Praet. Malissimo l’ingresso di Pobega.

TORINO-NAPOLI: LE PAGELLE

David OSPINA 6.5 – Spalletti gli urla dietro per tutta la prima parte del match, ma lui si comporta alla grande e regala sicurezza a tutto il reparto.

Giovanni DI LORENZO 6 – Il compitino. Niente di eccezionale, ma pochissimi errori.

Kalidou KOULIBALY 6.5 – Ormai ogni partita di KK è una dimostrazione di forza. Chiusure, sgroppate, passaggi, tackle: tutto.

Amir RRHAMANI 6 – Non sbaglia niente al fianco del compagno senegalese.

Mario RUI 6 – Vedi Giovanni Di Lorenzo. Poca spinta, buona attenzione difensiva.

Fabian RUIZ 7 – Era una partita destinata allo 0-0, poi ha deciso di mangiarsi Pobega e piazzare il sinistro alle spalle di Berisha. Decisivo. (Dal 77’ LOBOTKA SV)

André Zambo ANGUISSA 6.5 – Qualità e presenza. Giocatore fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti.

Hirving LOZANO 5 – Svaria tanto, ma incide veramente poco. Spalletti lo cambia per disperazione. (Dal 68′ POLITANO 6 – Bella grinta, buono l’impatto)

Dries MERTENS 6 – Conquista il rigore sbagliato da Insigne e offre 2-3 palloni veramente invitanti. (Dal 68’ ZIELINSKI 6 – Pochi minuti giocati con grande intensità)

Lorenzo INSIGNE 4.5 – Poco ispirato. Prima sbaglia il rigore facendosi ipnotizzare da Berisha e dopo si fa rimontare da Izzo al limite dell’area. (Dal 77’ ELMAS SV)

Victor OSIMHEN 6.5 – Toglie il sonno a Bremer e apre le porte del rigore servendo Mertens con un fantastico colpo di tacco. (Dal 93’ PETAGNA SV)

All. Luciano SPALLETTI 6.5 – Un’altra vittoria importante che consolida il terzo posto, ma se questo Napoli avesse tenuto duro qualche settimana fa probabilmente sarebbe ancora in corsa per lo scudetto.

TOP: Ruiz, Izzo, Koulibaly

FLOP: Insigne, Pobega, Praet