Napoli, Fabian Ruiz a cena con de Laurentiis: Novità sul futuro

Fabian Ruiz a cena con De Laurentiis all’Hotel Britannique di Napoli probabile che si sia parlato anche del rinnovo del centrocampista.

De Laurentiis e Fabian Ruiz a cena insieme. Lo spagnolo, in gol a Torino, è in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato e potrebbe partire. Fabian piace in Spagna, De Laurentiis valuterà ogni proposta senza fretta ricordando a eventuali corteggiatori che non ci saranno saldi. Solo alle proprie condizioni, nel caso, si procederà verso il divorzio. Il Napoli vuole evitare che si torni a rivivere casi come quello di Milik all’avvicinarsi della fine del contratto. La rete al Torino, la settima in campionato, certifica il suo valore, è amplificata dalle confidenze di Spalletti e asseconda l’interesse di molti club, come l’Atletico e, soprattutto, il Real Madrid, dove in panchina siede Ancelotti col figlio Davide che per primo s’accorse su di lui quando ancora era al Betis.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com: “Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato a cena Fabian Ruiz all’Hotel Britannique di Napoli. L’albergo è anche la casa di Spalletti, quando si trova in città. Il centrocampista del Napoli ha cenato con De Laurentiis, molto probabile che l’argomento toccato sia stato il rinnovo del contratto“.

La permanenza di Fabian al Napoli è strettamente legata al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023. L’estate in arrivo sarà l’ultima finestra utile per riallacciare una trattativa interrotta da tempo, in caso contrario l’addio di Fabian Ruiz al Napoli dopo quattro stagioni può diventare una possibilità concreta. Del resto il ragazzo sembra avere le idee chiare e dopo aver rifiutato la corte del Newcastle sembra valutare solo il ritorno in Spagna in caso di separazione dal Napoli.