Cerchione: “Party Insigne, più blindato degli oscar…”

Luca Cerchione scrive di un party organizzato da Lorenzo Insigne al Belvì Resort: “I proprietari allontanano i tifosi”. Il giocatore napoletano dopo la partita con lo Spezia lascerà definitivamente Napoli per trasferirsi a Toronto, dove comincerà una nuova vita calcistica e non solo, giocando in MLS. Dopo l’abbraccio dei tifosi al Maradona, Insigne si sta godendo gli ultimi giorni a Napoli, anche a suon di festeggiamenti, com’è giusto che sia. Dopo la sfida Napoli-Genoa ha festeggiato in un ristorante, mentre secondo quanto sottolinea Luca Cerchione questa sera c’è un party privato.

Insigne festeggia con i compagni al Belvì Resort di Somma Vesuviana. Ecco quanto scrive il giornalista su twitter: “Breve storia triste: festa Insigne al Resort Belvì di Somma Vesuviana. I proprietari stanno allontanando sempre di più i tifosi dall’ingresso. La maggior parte dei calciatori è arrivata in taxi o Ncc con vetri oscurati. Insomma: party più blindato ed esclusivo degli Oscar“. Non va dimenticato che il Napoli deve giocare comunque l’ultima partita in campionato con lo Spezia, quindi c’è ancora un match da onorare, nonostante valga solo per le statistiche. Certo accumulare più punti in classifica è comunque un orgoglio per i giocatori, che sicuramente vorranno dare il massimo.