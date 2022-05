Fedele: “Do un consiglio a De Laurentiis, vedi il Napoli”

Enrico Fedele parla a Radio Marte del Napoli e di una possibile cessione di cui oramai si parla da tempo. L’ex manager a Radio Marte ha detto: “Ho incontrato De Laurentiis domenica mattina, non parlavo con lui da tempo. E’ molto preparato rispetto al passato. Lui ama il Napoli, sono rimasto ben impressionato e ha idee precise per il futuro. Gli ho rinnovato il mio desiderio: fare qualcosa per i giovani del Napoli. De Laurentiis non farà mai una gestione tipo Milan, sarà sempre lui a vigilare“.

Poi Fedele ha aggiunto: “Come se il Napoli fosse una moglie o una figlia da cui non vuole straccare il cordone ombelicale. In questo calcio non ci sono giocatori incedibili, però che il Napoli abbia bisogno d’esperienza non è una novità. Vorrei che la società creasse qualcosa per i giovani, abbiamo avuto grandi giovani come Cannavaro, Ferrara, Insigne e il più recente Gaetano. Se dovesse arrivare un’offerta convincente da un fondo cederei il Napoli”. Si parla con insistenza di una cessione del Napoli, anche perché De Laurentiis ha perso il ricorso sulla questione comproprietà e quindi, se non trova altre soluzioni legali, dovrà cedere Napoli o Bari entro e non oltre il 2024 come imposto dalla Figc.