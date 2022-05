Oppini: “Scudetto, il Napoli ha sprecato tutto. Fatemi dire una cosa”

Francesco Oppini a 7 Gold parla del Napoli e dice: “Aveva una grande occasione di vincere lo scudetto, ed attrezzata“. Secondo l’opinionista quest’anno la squadra di Luciano Spalletti aveva la possibilità di vincere il titolo in Serie A. “Il terzo posto del Napoli è un risultato non soddisfacente, anche perché la squadra azzurra aveva la squadra competitiva per vincere lo scudetto“. Il noto tifoso juventino h aggiunto: “Si può dire che il Napoli ha buttato vi una grande occasione. Inoltre anche in Coppa Italia ha fatto male“.

Insomma una critica aperta contro il Napoli quella di Francesco Oppini, che mette comunque gli azzurri davanti alla Juventus nelle possibilità di vincere il titolo in questa stagione. Un’ammissione importante che comunque dà merito a quanto fatto da Spalletti. Certo la vittoria del titolo sembrava veramente alla portata degli azzurri. Soprattutto per il percorso balbettante delle avversarie.