Rinnovo Mertens: i dubbi aumentano, arrivano messaggi in codice

Il Napoli si appresta a chiudere la stagione 2021/22 nel match con lo Spezia, ma oramai gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. Il terzo posto è blindato da qualsiasi assalto della Juventus che ha sei punti di svantaggio. Ed allora bisogna guardare al futuro, magari al rinnovo di Mertens che il Napoli non ha ancora chiarito, con De Laurentiis che ha aumentato i dubbi. La visita del 26 aprile da parte del presidente a casa Mertens, aveva fatto pensare ad una trattativa in discesa, mentre le parole di De Laurentiis a Castel Volturno alla presentazione del ritiro di Dimaro, hanno acceso molti dubbi. L’offerta del Napoli è chiara 1,5 milioni di euro a stagione, non si faranno deroghe. Quindi se Mertens vuole restare dovrà decurtarsi di molto l’ingaggio (circa 4 milioni di euro).

Un passo che forse Mertens può fare a 35 anni, anche se un bomber come lui trova facilmente un club che gli offre più soldi. Secondo Corriere dello Sport i dubbi da risolvere sono tanti, i punti interrogativi si fanno sempre più grandi. De Laurentiis ha detto che la questione si può risolvere dopo la partita con lo Spezia, magari dopo il 24, in cui si festeggia il compleanno del patron. In ogni caso bisogna fare in fretta, perché Mertens è bomber vero, calciatore integro fisicamente e capace di fare la differenza. Uno come lui a parametro zero ci mette un secondo a trovare una squadra che lo ingaggi. Il giocatore ha come massima priorità il Napoli, ma ovviamente non potrà attendere all’infinito.

La foto di Mertens con Ciro Romeo

Intanto sui giornali si parla anche di un messaggio criptico di Mertens, che ha postato una foto con Ciro Romeo all’interno degli spogliatoi con l ascritta: “Momenti che non dimenticherò mai”. Parole che possono sembrare d’addio e c’è chi le ha interpretate in questo senso, soprattutto se messe in correlazione con le parole di De Laurentiis. Ma la foto è stata postata il 1 maggio, quindi sicuramente non ha nulla a che fare con le parole di De Laurentiis, ma potrebbe comunque rappresentare un messaggio cifrato diretto alla SSCN.