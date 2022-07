De Laurentiis video riunione con l’agente di Dybala

De Laurentiis riunione video con l’agente di Dybala. Il patron offre 6 milioni d’ingaggio la possibilità di giocare la Champions.

DYBALA -NAPOLI. De Laurentiis pensa Dybala per investire il tesoretto garantito dalla cessione di Koulibaly. Continua infatti a rimanere viva la suggestione per l’ex Juve. Il fantasista argentino che si è svincolato dalla Juventus. Il Napoli può ingaggiarlo a costo zero e spera che il giocatore accetti l’offerta massima (6 milioni a stagione) del club azzurro.

Il Napoli sta un passo indietro alla Roma, nonostante il d.s. Giuntoli e il patron De Laurentiis si siano spinti con maggiore decisione negli ultimi giorni verso Antun, con un nuovo contatto video anche ieri: sarebbe pronto a una offerta da 6 a stagione. E avrebbe pure fiducia sul problema dei diritti di immagine, grazie alla sponda Adidas, main sponsor anche della Joya.

