Politano, parla l’agente: “Recuperato rapporto con Spalletti, parliamo con tanti club. Ecco quanto vuole il Napoli”

Matteo Politano vuole andare via da Napoli, ma il suo procuratore ha voluto riappacificarsi con Luciano Spalletti dopo qualche dissapore. Politano da Formentera ha detto chiaramente che vuole andare via da Napoli, ma al momento nessun club ha fatto la proposta giusta al Napoli. Mario Giuffredi, agente di Politano a Mediaset fa sapere: “Il club valuta il suo cartellino 20 milioni di euro poi c’è il valore reale di mercato da tenere in considerazione. Chi lo segue? C’è sicuramente una squadra italiana. Il Milan? Meglio non fare nomi“. Mentre sulla possibilità che vada al Valencia ha detto: “Sapete che Gattuso è un estimatore di Politano, magari rimane e tra due mesi si rende conto di aver fatto la scelta migliore per la sua carriera. Castillejo? La sua presenza non esclude Politano“.

Giuffredi che ha incontrato Spalletti fa sapere che c’è stata una “chiacchierata con lui c’è sempre stato un buon rapporto. Ci siamo riappacificati. Va tutto bene ed ora è tutto sereno. Io preferisco parlare e chiarire, per lavorare insieme al meglio. Perché è nato questo dissapore? È stato un momento del calciatore un pochino così. Ci può stare che un giocatore stanco, a fine campionato, viva male una situazione e possa esternare un suo pensiero. Ma poi passa. Se Politano dovesse rimanere al Napoli lo farà con la testa giusta, l’entusiasmo giusto“.