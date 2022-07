Del Genio: “Se il Napoli fa questa squadra sono felicissimo”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul calciomercato del Napoli ancora in pieno svolgimento. In realtà gli azzurri hanno ancora molto da sistemare. Si parla di Diallo come sostituto di Koulibaly, poi bisogna capire se Mertens bisogna considerarlo un ex oppure no, la situazione resta appesa ad un filo, come tante in casa Napoli. C’è il sogno Dybala con i contatti che si stanno intensificando. La netta sfiducia di Spalletti in Meret, con il nome di Navas del Psg che si fa sempre più spazio. C’è da capire se Petagna andrà al Monza, oltre Demme e Politano che chiedono la cessione.

Insomma di problema in casa azzurra ci sono, ma il Napoli sta lavorando per risolverli e per consegnare a Spalletti una squadra competitiva. “Se il Napoli chiude il mercato prendendo Diallo, Navas Deulofeu e Simeone, con Kvaratskhelia e Mathias Olivera, sono felicissimo, ditemi dove devo andare a firmare per avere questa squadra che lo faccio. Non me ne vogliano Ospina e Meret, ma Navas è di un altro livello. Certo perdiamo qualcosa in difesa con Koulibaly, ma Diallo può essere un ottimo sostituto. Insomma se il Napoli mette a segno queste operazioni di mercato mi ritengo soddisfatto“.