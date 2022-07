Dybala al Napoli: Giuntoli altro contatto, Adidas alleato degli azzurri

Paulo Dybala è il sogno del Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto un altro contatto con l’agente Antun. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello sport il giocatore gradirebbe sempre l’Inter ma oramai è stanco di aspettare Marotta, che ha preferito puntare prima su Lukaku e poi eventualmente prenderà Dybala. Per farlo servirà liberare spazio salariale, ma per i nerazzurri non è affatto semplice. Sanchez accetta la buonuscita di 4 milioni di euro, ma è deciso ad andare via solo per giocare in un altro campionato top. Dzeko non ha grande mercato, stessa cosa per Correa e l’Inter non può forzare perché il calciomercato deve chiudere con un bilancio positivo. E c’è anche l’operazione Bremer da chiudere.

Dybala al Napoli, nuovo contatto

Il club azzurro è un passo indietro nelle preferenze dell’argentino che piace molto a Giuntoli e De Laurentiis che hanno visto andare via Koulibaly ed ora possono offrire quei 6 milioni di euro, per il rinnovo del senegalese, per acquistare un top player. Così Giuntoli ha avuto una call con Antun, agente di Dybala mettendo sul piatto un’offerta allettante da 6 milioni di euro a stagione. Secondo Gazzetta anche Adidas favorirebbe l’arrivo di Dybala al Napoli, un aiuto importante visto che uno dei problemi del club azzurro è sempre la gestione dei diritti d’immagine.

In tutto questo bisogna considerare la Roma. Mourinho spinge per avere Dybala in giallorosso, ma i Friedkin devono tenere basso il monte ingaggi e quindi ci sono perplessità per l’acquisto dell’argentino. Ecco perché la Roma non ha affondato ancora il colpo per Dybala. Ma Roma e Napoli in questo modo stanno facendo il gioco dell’Inter, più tempo passa e più c’è la possibilità che si crei l’opportunità per Dybala di vestire la maglia nerazzurra.