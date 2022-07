Sportmediaset – Napoli offerta ufficiale per Dybala, diritti d’immagine problema superabile

Paulo Dybala è ancora senza squadra e secondo Sportmediaset, Napoli e Roma fanno sul serio per il giocatore che aspetta l’Inter. “Napoli e Roma fanno sul serio e anche se l’ex juventino resta in attesa di un segnale da Milano, è chiaro che non potrà attendere ancora a lungo: le proposte del club di De Laurentiis e di quello dei Friedkin sono concrete, il momento di una decisione è ormai imminente” scrive il portale.

Dybala al Napoli: offerta ufficiale

Il Napoli ha fatto un’offerta per l’ingaggio di Dybala: 5 milioni di euro che possono arrivare anche a 6 milioni or 5 anni C’è il problema dei diritti d’immagine che De Laurentiis vuole sempre gestire in prima persona, ma secondo Sportmediaset è una questione superabile. Su Dybala c’è anche la Roma che fa un’offerta di 6 milioni di euro per 4 anni di contratto poi bonus di 4 milioni di euro. Insomma qualcosa in più rispetto a quanto offre De Laurentiis che però ha bisogno di un colpo per rianimare la piazza delusa dall’addio di Koulibaly. Roma e Napoli fanno sul serio per Dybala, ma gli azzurri stanno sbloccando anche l’affare Deulofeu. Secondo Alfredo Pedullà, la società azzurra si sta muovendo concretamente per chiudere l’affare, allo stesso tempo sono in uscita Politano e Petagna.