Pedullà: “Deulofeu-Napoli senza contropartite”

Ultime novità di calciomercato di Alfredo Pedullà sulla trattativa che porta Gerard Deulofeu al Napoli, il giocatore aspetta la mossa di Giuntoli. Ad alimentare le speranze dei tifosi partenopei c’è un tweet di Alfredo Pedullà che lascia capire che finalmente qualcosa di sta sbloccando per il passaggio do Deulofeu in maglia azzurra. Il Napoli ha un accordo con il giocatore già da tempo ma mancava quello con l’Udinese.

Deulofeu: Napoli-Udinese si sblocca l’affare

Pedullà su Twitter ha scritto: “Deulofeu -Napoli senza contropartite“. Fino ad ora dice si era parlato di un mancato accordo tra Udinese e Napoli perché il club friulano aveva chiesto Gaetano come contropartita tecnica. Ora secondo Pedullà l’affare si può fare ma senza contropartite tecniche, quindi se si dovesse concludere lo si farà ma solo con soldi cash. Il giocatore andrebbe a rinforzare la rosa di Spalletti orfana di Mertens. Se si sblocca Deulofeu al Napoli è molto probabile che tramonti definitivamente la possibilità che il belga rinnovi con il Napoli. Durante lo speciale calciomercato di Sportitalia viene detto che Deulofeu può “arrivare in azzurro per 16-17 milioni di euro, ma senza contropartite tecniche“. Ma il Napoli potrebbe fare altri movimenti in attacco visto che Petagna e Politano sono vicini alla cessione. Oggi proprio l’agente di Politano è stato visto a Dimaro.