Bucchioni: “Napoli, De Laurentiis è vicino a chiudere un grande acquisto”

De Laurentiis pronto per mettere a segno un grande colpo di mercato. Lo afferma il giornalista Enzo Bucchioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI – DE LAURENTIIS: Kalidou Koulibaly ha salutato il Napoli con una bellissima lettera. Con l’addio del senegalese la piazza, già demotivata dalla partenze di Insigne e Mertens attende un colpo di mercato che possa riportare il sorriso.

Dybala in queste ore sembra più vicino alla Roma che al Napoli. Sui social i tifosi si interrogano su che tipo di squadra vuole costruire De Laurentiis. Il giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni de il Mattino tranquillizza la piazza napoletana: “De Laurentiis è pronto per mettere a segno un grande colpo di mercato

Ecco luanto affermato da Bucchioni: “Mercato Napoli, Dybala o Navas in azzurro? Credo che strategicamente De Laurentiis non sia secondo a nessuno. E che fa, viene in conferenza con tutte le uscite e le polemiche di queste ore senza portare qualcuno?

Che verrebbe a dire che sta ridimensionando? Non è possibile. Questo silenzio significa che c’è un grande nome in arrivo.

Sarà Dybala? Non lo so, lo spero per il Napoli. Non so se ha in mano Keylor Navas, potrebbe essere anche questo un ottimo colpo.

Ma De Laurentiis sta facendo qualcosa con Giuntoli dietro le quinte e nel giro di qualche giorno si pronuncerà”.