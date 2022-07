Napoli, nuova offerta a Kim. De Laurentiis tratta con il Fenerbahce: Cifre e dettagli dell’operazione

Il Napoli ha presentato una nuova offerta agli agenti di Kim, De Laurentiis tratta con il Fenerbahce sulla clausola rescissoria.

KIM -NAPOLI-CALCIOMERCATO. Dopo l’addio di koulibaly, in casa Napoli si lavora alla ricerca del sostituto due i nomi caldi: Kim Min jae e Diallo.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli nelle ultime ore ha aumentato l’offerta d’ingaggio per il difensore Sudcoreano:

“Luciano Spalletti spinge per avere il coreano Kim Min jae, che ritiene uno dei migliori in prospettiva. Il Napoli sulla trattativa è partito in ritardo – dopo la cessione di Koulibaly – e ha dovuto rimontare rispetto al Rennes, che è allenato da Bruno Genesio, l’uomo che aveva lanciato il difensore centrale in Cina nel Guoan di Pechino. Proprio questo feeling aveva portato il gigante sudcoreano ad accettare in un primo momento l’offerta del Rennes. Ma il Napoli nella notte fra giovedì e venerdì ha convinto gli agenti del giocatore ad attendere rilanciando l’offerta di ingaggio intorno ai 3 milioni netti, mentre sta discutendo col Fenerbahce sul cartellino. Una postilla farebbe scendere a 18 la clausola rescissoria ma si tratta“.

DIALLO L’ALTERNATIVA A KIM

“Salgono invece le quotazioni di Abdou Diallo, classe 1996, franco-senegalese del Paris Saint-Germain, che lo ha messo ai margini della prima squadra e dunque dovrà essere venduto. I francesi chiedono 25 milioni ma essendo “costretti” a cedere gli esuberi dovranno decisamente calare.

Il giocatore sarebbe disposto a venire – Koulibaly ha fatto ottima pubblicità di Napoli – ma guadagna oltre 4 milioni netti a stagione.

Al Napoli sono convinti che il PSG possa “aiutare” sugli ingaggi per evitare problemi di gestione di spogliatoio. E secondo questo ragionamento si segue anche la suggestione portieri: Keylor Navas (10 milioni netti di ingaggio al PSG) e Kepa (quasi 9 al Chelsea).

LE CARATTERISTICHE DI MIN JAE KIM

Il suo valore di mercato si è impennato in questa stagione. Il centrale è il quinto calciatore con vdm più alto della Super League turca, competizione in cui è stato inserito nella Top XI 2021-22.

È un punto fermo della Corea del Sud con cui vanta più di 40 presenze e giocherà il Mondiale di Qatar 2022. La sua unica esperienza europea è rappresentata dalle 6 gare del Girone di Europa League con la maglia del Fenerbahce e se dovesse atterrare al Maradona, potrebbe formare una coppia inedita, ma di età matura con Amir Rrahmani, un kosovaro e un coreano all’esordio assoluto in Champions league.