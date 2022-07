Napoli, scatto per Keylor Navas, ingaggio coperto a metà dal PSG. Tutti i dettagli

Il Napoli spinge per avere Keylor Navas. Il PSG potrebbe partecipare ala pagamento del maxi ingaggio del portiere. L’alternativa resta Kepa del Chelsea

Il Napoli ha scelto Keylor Navas per sostituire Ospina, ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

” L’accordo tra il Napoli e lo sceicco del Psg per Keylor Navas sarebbe vicino. Il club francese pronto a coprire a gran parte dell’ingaggio del portiere che attualmente guadagna ben 7 milioni di euro a stagione più bonus (il club francese potrebbe coprire oltre metà di questo lauto stipendio). Il 35enne costaricano sarebbe un vero lusso per il Napoli anche in ottica Champions.

Luciano Spalletti negli ultimi giorni ha ribadito la necessità di avere un altro portiere di grande livello e spessore, oltre a Meret: l’obiettivo è Navas, costaricano di 35 anni che in ottica futura, e in chiave Donnarumma, il Psg è pronto a cedere. Magari in prestito.

Magari e anzi – necessariamente collaborando alla copertura di oltre la metà del suo maxi ingaggio da 7 milioni più bonus. Si cerca una formula. Con il placet di Keylor. L’alternativa resta Kepa del Chelsea: con le stesse condizioni relative allo stipendio”.