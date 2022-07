Meret vuole la cessione, assalto Empoli: per il Napoli spunta Kepa

Clamorosa notizia di calciomercato lanciata da Corriere dello Sport, Alex Meret vuole andare via da Napoli. Solo qualche giorno fa Sky faceva sapere di un rinnovo di contratto fino al 2027 praticamente sicuro per il giocatore ex Spal, poi però la firma non è mai arrivata, nonostante l’addio di Ospina. Dalle voci su Keylor Navas ed altri portieri si era capito che c’era qualcosa che non andava. A sorpresa per Meret è spuntato l’Empoli di Corsi, che è pronto ad acquistare il giocatore appena avrà chiuso la cessione di Vicario alla Lazio. Il Napoli invece pensa a Kepa del Chelsea come titolare.

Empoli tutto su Meret, il Napoli cerca il sostituto

Corriere dello Sport fa sapere che la “telenovela dei portieri del Napoli si arricchisce di una nuova puntata: Alex Meret, da tempo al centro di una trattativa di rinnovo che la società è convinta di chiudere a Dimaro con le firme e lo champagne, è entrato di prepotenza nel mirino dell’Empoli. Sì: il club di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario, protagonista di un’ottima

stagione e appena riscattato dal Cagliari, e a quanto pare nel momento in cui l’affare sarà chiuso partirà l’assalto ad Alex. Un’idea coltivata da un po’, in silenzio e in gran segreto, ma è ovvio che a fare la differenza saranno innanzitutto le mosse del Napoli: il suo contratto scadrà nel 2023, tra un anno, e ciò significa che il primo passo sarà concretizzare il prolungamento, ipotizzato fino al 2027, e poi eventualmente andare a discutere di tutto il resto. La priorità di Meret, comunque, sono gli stimoli: vuole sentirsi al centro del progetto e soprattutto giocare con una continuità mai riscontrata con Ancelotti, Gattuso e Spalletti“.

Kepa al Napoli: problema ingaggio

Secondo Corriere dello Sport il Napoli se vende Meret all’Empoli prova a prendere Kepa del Chelsea. Il valore del cartellino del giocatore è relativamente basso si parla di 10/15 milioni di euro, ma il problema resta l’ingaggio, dato che percepisce 8 milioni di sterline ogni anno. Ingaggio elevatissimo anche per Keylor Navas. Si fanno largo anche le piste che portano a Maximiano del Grana e Sommer del Monchengladbach.