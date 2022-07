Dybala l’Inter lo scarica: ora deve abbassarsi l’ingaggio, le cifre

Paulo Dybala cerca una squadra ma è stato scaricato dall’Inter di Beppe Marotta. L’amministratore delegato dei nerazzurri ha detto chiaramente che in questo momento l’Inter non può prendere Dybala, anche perché in attacco stanno bene. La difficoltà sta tutta nelle cessioni, Sanchez e Dzeko devono cambiare squadra se si vuole far posto all’argentino e nemmeno la cessione di uno solo dei due può bastare.

Dybala piace anche a Napoli e Milan che lo hanno sondato ma senza fare offerte concrete. L’occasione di prendere l’argentino è veramente troppo ghiotta e quindi chiedere informazioni è il primo passo per capire come sta la situazione.

Dybala al Napoli le ultime novità

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport l’entourage di Paulo Dybala chiede almeno 7 milioni di euro di ingaggio per il giocatore argentino. Ingaggio che nessuno riesce ad assicurargli nemmeno il Milan che pure ha un tetto di stipendi più alto di quello imposto da Aurelio De Laurentiis. Se Dybala vuole avvicinarsi a Napoli e soprattutto Milan deve abbassare le pretese economiche scendendo dai 7 milioni di euro richiesti ai 5 milioni di euro compresi i bonus.

Insomma un cambio di rotta sensibile che Dybala sembra dover prendere per forza di cose, se non si muove qualcosa anche dall’estero. Il Psg per ora ha chiesto solo informazioni ma non affonda il colpo, così qualche club di Premier League. Per Dybala c’è anche il Monza di Berlusconi che sogna la grande coppia con Icardi, ma per ora restare una suggestione.