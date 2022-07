Mertens spera ed attende De Laurentiis: la sua decisione l’ha presa

Dries Mertens vuole il rinnovo con il Napoli ed attende il ritorno di Aurelio De Laurentiis da Los Angeles. Il giocatore oramai ha preso una decisione chiara e lo si capisce anche dal suo atteggiamento. Se avesse voluto avrebbe potuto firmare per qualsiasi club dopo la naturale scadenza del contratto. Da sei giorni, però, il belga tentenna perché sta aspettando il Napoli. Mertens con quel like alla foto sui social in cui si chiede il lieto fine per Napoli e Mertens, ha lanciato un altro segnale.

Ovviamente per rinnovare con il Napoli dovrà fare il passo decisivo, ovvero abbassarsi l’ingaggio. Secondo quanto riferito da Repubblica, De Laurentiis non andrà oltre 1,5 milioni di euro con qualche bonus, prendere o lasciare. Mertens ha scelto il rinnovo con il Napoli, i suoi atteggiamenti sono chiari, ma oltre ai segnali social serve la concretezza dei fatti, ovvero il taglio dell’ingaggio. Se deciderà di sposare la napoletanità sbandierata da De Laurentiis il matrimonio andrà avanti, oppure ognuno per la sua strada. Il presidente del Napoli rientrerà in Italia al più tardi domani, a quel punto sarà un dentro o fuori ed ogni giorno sarà decisivo, sia per un esito positivo della trattativa che per quello negativo.