“Meritiamo un lieto fine” arriva il like di Mertens, tifosi scatenati

Dries Mertens mette un like ad una grafica con la scritta ‘Meritiamo un lieto fine’ e la foto del belga in primo piano.

Dopo nove anni di amore e di grande affetto, conditi da 148 gol (miglior marcatore della storia del Napoli) il belga e la società azzurra sembrano pronti a dividersi. Aurelio De Laurentiis è tornato da Los Angeles, ma il belga non si trova più a Capri, dove ha ricevuto anche una fantasiosa proposta da un club dell’isola. Insomma un incontro imminente tra i due sembra non esserci, ma le vie di comunicazioni oramai sono istantanee e ci si può vedere faccia a faccia in qualsiasi modo.

Qualcosa bolle in pentola, ma non è detto che sia per forza in termini negativi e positivi. Mertens ed il Napoli non si sono ancora detti addio. Insistiamo dicendo che un giocatore con la storia di Mertens sarebbe stato salutato con tutti i crismi se non ci fosse ancora uno spiraglio per il dialogo. Il rinnovo di Mertens col Napoli è appeso ad un filo. Lo sa anche il giocatore che resta legato ai colori azzurri.

Ecco perché il like di Mertens sotto la grafica di un post apparso su instagram può significare tanto. Il giocatore fa capire che per lui Napoli resta importante e centrale nel suo futuro. C’è la voglia da parte di tutti di continuare questo matrimonio, ma bisogna fare un passo avanti e venirsi incontro. “Scurdámmoce ‘o ppassato, simmo ‘e Napule paisá!”