De Laurentiis non farà mai il primo passo per Mertens: ma c’è speranza

Se Dries Mertens vuole il rinnovo con il Napoli dovrà fare un passo verso Aurelio De Laurentiis, rientrano dagli USA. Il contratto del belga è scaduto ma fino ad ora nessuno ha detto una parola d’addio. Tecnicamente non servono, ma dopo 9 anni di storia insieme e 148 gol segnati, sia da una parte che dall’altra sarebbe stato normale scrivere almeno due righe. Ecco perché la speranza che Mertens rinnovi il suo contratto con il Napoli c’è ancora, limitata ma resta.

Rinnovo Mertens: il Napoli in attesa

Col rientro del patron del Napoli da Los Angeles ci sono più possibilità di una mossa a sorpresa per chiudere l’accordo. Anche perché c’è stato modo e tempo per riflettere e meditare. “Il rientro di De Laurentiis può ricucire lo strappo: il belga chiede 2,4 milioni, il club offre la metà. Mertens è al bivio. Il Napoli si ritroverà tra mercoledì e giovedì per i test al centro tecnico di Castel Volturno, venerdì partirà per Dimaro e al momento la presenza del miglior marcatore della storia ( con 148 gol) non è prevista. La strategia del club è molto chiara: non ci saranno rilanci, toccherà a Dries il primo passo“, scrive Repubblica. In ogni caso il Napoli con Mertens deve prendere una decisione, perché questo tentennamento sta solo creando problemi.

Il mancato rinnovo di Mertens ma la speranza concreta che ci sia ancora una possibilità rallenta il mercato del Napoli, già zavorrato da questioni come quella legata a Fabian Ruiz, così come quelle per Politano e Demme, oltre che Koulibaly.