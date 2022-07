Rai – “Destino Juve per Koulibaly, i bianconeri hanno deciso”

Speciale calciomercato della Rai con Kalidou Koulibaly al centro dell’attenzione, con la Juve che vuole acquistarlo. Il giocatore senegalese si unirà al ritiro del Napoli l’8 luglio a meno che non ci siano colpi di scena improvvisi e non prevedibili al momento. Secondo quanto riferisce Paolo Paganini della Rai la Juventus sta cercando un centrocampista e punta “Milinkovic Savic e Fabian Ruiz, ma trattare con il Napoli è davvero molto complicato. Lo si vede dall’affare Koulibaly, giocatore che oramai è destinato a vestire il bianconero qualora De Ligt dovesse essere ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro, ovvero il prezzo della clausola rescissoria“.

Sempre alla Rai, ma questa volta Ciro Venerato fa sapere che la Juventus oltre a Koulibaly pensare pure a “Gabriel, giocatore che può lasciare l’Arsenal e piace ad Allegri. Sul giocatore c’era anche il Napoli che lo seguiva dai tempi del Lille. Intanto i bianconeri stanno per chiudere la trattativa per Cambiaso dal Genoa, a cui andrà Dragusin“. Chiusura di calciomercato dedicata all’affare Dybala: “Il Milan ha fatto la prima offerta ufficiale. Si parte da 4 milioni di euro di ingaggio di parte fissa“. Molto probabilmente non basteranno per convincere l’argentino che vorrebbe percepire almeno 7-8 milioni di euro a stagione.