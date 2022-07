Corsa a tre per Dybala, Maradona Jr gli scrive: “A Napoli come un re”

Paulo Dybala è l’uomo dei sogni del Napoli, il calciatore è svincolato ma ha un ingaggio molto alto, lo seguono pur Milan e Inter. L’argentino ha lasciato la Juve proprio perché non ha trovato l’accordo economico sull’ingaggio. Eppure ora Dybala si trova senza squadra anche perché Marotta ha preferito prima piazzare il colpo Lukaku e poi, se riuscirà a liberare spazio salariale, cercherà di chiudere pure per l’argentino.

Intanto nella corsa spero Dybala è entrato il Napoli. Il problema resta l’ingaggio troppo elevato richiesto dal giocatore, ma da più parti si parla di un colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis. Un colpo capace di fare vendere in un batter d’occhio 50 Mila abbonamenti e riaccendere l’entusiasmo. Ma nella corsa a Dybala c’è di diritto anche il Milan che ora può contare a tutti gli effetti su Maldini che deve fare quadrare i conti e fare mercato. Intanto si muove anche Maradona jr per Dyabala al Napoli. Il figli del Pibe de oro ha inviato un messaggio su Instagram a Dybala e gli ha scritto: “Vieni a Napoli Paulo, ti ameranno come fossi un re“. Un appello accorato rivolto da Maradona jr ad un argentino, che nella piazza di Napoli non è mai una banalità.