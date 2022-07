De Laurentiis torna dagli USA, pronto il colpo a sorpresa

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, tornerà presto dagli Stati Uniti d’America, pronto il colpo per il tifosi.

CALCIOMERCATO NAPOLI– Aurelio De Laurentiis, presidente del calcio Napoli farà presto ritorno dagli Stati Uniti d’America, fulcro dei suoi interessi cinematografici.

De laurentiis è stato in costante contato con Giuntatoli e Spalletti ha seguito passo passo tutte le operazioni.

ADL sa che bisognerà trovare una soluzione agli scontenti del gruppo azzurro: Politano e Demme. Da definire anche le questioni dei rinnovi di Koulibaly e Fabian Ruiz.

Il patron del Napoli non è nuovo a colpi di scena e quindi non si esclude a priori che possa fare un coup de théâtre ed annunciare a sorpresa l’accordo con Mertens.

Dries Mertens non ha preso impegni con altre squadre e questo nell’eventuale contrattazione conterà non poco. Mertens vuole restare a Napoli e De Laurentiis è pronto al colpo di scena rinnovo.

Il suo addio non è così scontato come sembra. Certo, si tratterebbe di un qualcosa di davvero inaspettato, viste le premesse ma con De Laurentiis mai dire mai.

Mertens in questo momento è in vacanza a Capri dove può sbarcare Aurelio De Laurentiis in questi giorni dopo il rientro da Los Angeles.

Secondo le ultime notizie il patron può tornare tra domenica e lunedì, quindi la settimana prossima può essere decisivo per un incontro Mertens e De Laurentiis per parlare di rinnovo, magari proprio sull’isola azzurra.

DYBALA COLPO DI TEATRO

Oltre alla questione Mertens, c’è da registrare il contatto tra il Napoli e Dybala. Non si capisce bene chi ha chiamato chi, e anzi tutti si affrettano a deviare, però la telefonata con il ds Giuntoli è reale.

La cosa, comunque, va precisata: Paulo l’argentino, mancino fantasia che se non fosse per la liturgia del D1OS indosserebbe la maglia azzurra numero 10, varrebbe 50mila abbonamenti.

Sarebbe un colpo magistrale, nell’anno dell’uscita di Insigne e Mertens; scalderebbe la città e uno stadio che a dispetto degli ottimi risultati di Spalletti è stato spesso paragonato a un teatro.

Nel frattempo s’è scaldato Maradona junior: «Vieni, saresti amato come un re», gli ha scritto via Instagram, in posta privata. Tutto bello, tutto fantastico anche per lui che è in cerca di una nuova dimensione da sballo dopo un’ultima stagione più grigia che bianconero.

Napoli è la capitale mondiale del teatro, siamo pronti allo show di De Laurentiis. C’è attesa per la prossima puntata…