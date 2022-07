Corriere dello Sport – Napoli, Giuntoli telefonata per Dybala: vale 50 mila abbonamenti

Calciomercato Napoli, le ultime novità su Paulo Dybala con Cristiano Giuntoli che ha chiamato l’agente.

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Napoli si sta interessando all’argentino, anche perché ha capito che i tentennamenti di Inter e Milan permettono l’inserimento di altri club, ma magari anche di uno sconto verso il basso dell’ingaggio. Ovviamente siamo sempre a livelli molto alti, ma Dybala è un parametro zero e quindi non bisognerebbe pagare il cartellino, un fattore che non si può non tenere in conto quando si fa calciomercato. Ci sono occasioni che si presentano una volta sola e quella di Dybala è veramente ghiotta. A 28 anni Dybala rappresenta uno dei migliori talenti del calcio italiano e sarebbe davvero un grande colpo per qualsiasi club.

Napoli telefonata per Dybala

Una telefonata al señor Antun è andata in scena. Questa è una storia vecchia come il mondo: meglio un rimorso che un rimpianto. E tutti telefonano finché si può. Un contatto tra il Napoli e Antun c’è stato, la telefonata con il ds Giuntoli è reale. La cosa, comunque, va precisata: Paulo l’argentino, mancino fantasia che se non fosse per la liturgia del D1OS indosserebbe la maglia azzurra numero 10, varrebbe 50mila abbonamenti. Sarebbe un colpo magistrale, nell’anno dell’uscita di Insigne e Mertens; scalderebbe la città e uno stadio che a dispetto degli ottimi risultati di Spalletti è stato spesso paragonato a un teatro.

Questo quanto scrive Corriere dello Sport per il sondaggio del Napoli per Dybala. Un giocatore che farebbe impazzare la piazza partenopea, facendo ritornare un incredibile entusiasmo, che da troppo tempo non si respira in città. Intanto nella giornata di ieri dall’Inghilterra hanno anche rilanciato la notizia di un accostamento di Cristiano Ronaldo al Napoli, anche se in questo caso il portoghese ha un ingaggio veramente irraggiungibile.