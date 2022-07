Dybala al Napoli, Bargiggia: “Ho avuto una notizia”

Paolo Bargiggia fa il punto sul calciomercato del Napoli, soprattutto sulla voce che vuole Paulo Dybala in maglia azzurra. Nella giornata si è parlato di Dybala al Napoli, ma il giornalista attraverso il suo sito ufficiale ha fatto sapere: “Ho verificato la notizia del presunto interesse del Napoli nei confronti di Paulo Dybala. Una mia fonte diretta, appartenente ad una delle due parti in causa, me l’ha smentita categoricamente“.

Bargiggia su Dybala al Napoli ha continuato: “Anzi, mi ha anche specificato che queste boutade fanno solo il male dei tifosi, più che del calciatore e della società. Lo ripeto: questa notizia è fake, non c’è altro da aggiungere“. Ma in giornata si è diffusa un’altra clamorosa notizia, quella di un accostamento di Cristiano Ronaldo al Napoli. In questo caso parliamo di un ingaggio stratosferico, che il club di De Laurentiis non può assolutamente permettersi, così come non possono farlo tanti altri club in Italia e nel mondo.