Corbo: “Mertens è ieri: basta essere inchiodati a lui. ‘Schiaffone’ di Spalletti a De Laurentiis”

Rispetto a tanti altri giornalisti Antonio Corbo usa un tono molto diretto e chiarisce la sua idea sul rinnovo di Dries Mertens. Ecco le sue parole a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mertens è ieri, non possiamo essere inchiodati a lui. Mi farebbe piacere il rinnovo ma se non arriva, bisogna guardare al futuri. Le società – per diventare importanti – devono valutare i giocatori per quello che possono dare da domani. Ci vuole chi porti i campani nel calcio del futuro. De Laurentiis cosa vuole fare? Spalletti ha dato uno schiaffone ad Aurelio De Laurentiis parlando di Champions League come di un obiettivo complicato da raggiungere”.

Corbo ha poi dichiarato: “De Laurentiis aveva parlato di scudetto, il suo allenatore lo ha smentito. L’unica squadra che mi sembra coerente è l’Inter con una figura come Marotta che governa e decide tutto. Tornando a Mertens, giusto ridurre il monte ingaggi, ho il massimo rispetto per l’attaccante, ma si guardi altrove. Questa è una squadra da rifondare”. Su Dybala: “Il Napoli ha fatto bene a contattarlo. Ha vinto scudetto, ha ancora tanti anni davanti a sé, farà un grande campionato anche perché la Juventus non lo ha trattato benissimo. Per me sarebbe perfetto nel 4-2-3-1, potrebbe giocare dietro la prima punta”.