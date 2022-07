Perillo: “Dybala piace moltissimo a De Laurentiis, caratteristiche alla Maradona. Perplesso per Meret”

Antonello Perillo della Rai parla di Paulo Dybala al Napoli: “Giocatore che farebbe vendere tantissimi abbonamenti“. Il sogno Dybala per i tifosi azzurri è ancora intatto, anche perché al giocatore non dispiacerebbe vestire la maglia azzurra. Un esame situazione del calciomercato del Napoli la fa Antonello Perillo che a 1 Station Radio parla della situazione Mertens: “Sono un romantico e mi piacerebbe che Mertens restasse a Napoli, anche perché ero convinto che con l’addio di Insigne diventasse lui la bandiera del Napoli. Ancora di più dopo l’incontro con De Laurentiis mi sono convinto di questa cosa, ma forse Ciro ha fatto richieste troppo alte“.

Mertens e Dybala svincolati

Antonello Perillo durante l’intervista aggiunge: “Ci sono giocatori come Mertens e Dybala che sono ancora svincolati. L’argentino è davvero un grandissimo talento. So per certo che a De Laurentiis piace moltissimo Dybala, uno che ha caratteristiche simili a Maradona. Se il Napoli lo compra fa sognare i tifosi e vende tantissimi abbonamenti“. Intanto si sogna già con Kvaratskhelia che ha fatto vedere delle ottime cose in Nations League e con la Dinamo Batumi: “Per quel che ho visto è un giocatore davvero forte, ora bisognerà capire come sarà il suo impatto con il calcio italiano. Il Napoli con Kvaratskhelia ha fatto sicuramente un ottimo colpo, soprattutto dopo aver perso Insigne e Mertens. Belotti e Simeone? Sarebbero sicuramente due ottimi giocatori da inserire nella rosa di Spalletti“.

Con Antonello Perillo si continua a parlare di Mertens e dei mancati rinnovi del Napoli: “Spalletti è un aziendalista e magari non considera Mertens centrale nel suo progetto. In ogni caso i piani di calciomercato del Napoli sono chiari, compra quando vende, o se qualcuno va via, ecco perché sono arrivati giocatori come Kvaratskhelia ed Olivera, che vanno a sostituire Insigne e Ghoulam. Meret? È una scelta che mi lascia molto perplesso, soprattutto dopo le dichiarazioni di Spalletti sui portieri. Credevo venissero fatte scelte diverse“.