Sconcerti: “Come gioca Dybala, non serve al Milan. Perfetto per il Napoli di Spalletti”

C’è il sogno Paulo Dybala nel calciomercato del Napoli, il giocatore è svincolato dalla Juventus e cerca un club in cui giocare. Sul giocatore c’è ancora l’Inter che però ha preferito prima chiudere l’affare Lukaku per poi concentrarsi sull’argentino. Una mossa che è piaciuta a Dybala che ora si guarda intorno. Il Milan è un’altra pretendente all’argentino ex Juve, ma secondo Sconcerti c’è un equivoco tattico per Dybala al Milan: “Nel tentativo di prenderlo mi sembra che alcune squadre, soprattutto il Milan, puntino su qualità tattiche che Dybala non ha. Il Milan cerca un trequartista, Dybala è un attaccante puro. Può partire anche da lontano, ma non ha né la corsa né la comprensione del ruolo. In sintesi non può essere il terzo centrocampista. Nemmeno Diaz lo è, infatti è stata per lui una stagione grigia. Ma Diaz almeno è un fantasista di movimento, non c’entra niente con Dybala. Segna molto meno perché non è un attaccante“.

Dybala: Milan e Napoli sperano, attenti alla Roma

Nel suo editoriale per calciomercato.com, Sconcerti mette in evidenza che Dybala nel modulo di Pioli non sarebbe proprio l’ingranaggio perfetto. Discorso diverso per Dybala al Napoli che in maglia azzurra potrebbe giocare alle spalle di Osimhen con due esterni a supportare la manovra. Sconcerti lo vede perfetto per il modulo di Spalletti, mentre all’Inter Dybala potrebbe giocare al posto di Mkhitaryan, giocatore appena acquistato dai nerazzurri e che quindi sicuramente non se ne priveranno.

Ma secondo sconcerti Dybala sarebbe perfetto anche nella Roma di Josè Mourinho. Insomma e Inter e Milan a livello tattico non possono offrire grandi soluzioni per Dybala, mentre Napoli e Roma potrebbero cucirgli addosso un vestito perfetto.