Repubblica – Svincolati di lusso, la rivincita dei presidenti: “Mertes e Dybala che tristezza”

Dries Mertens e Paulo Dybala sono ancora senza contratto, due giocatori top che non hanno rinnovato con Napoli e Juventus. I due stanno trovando grandi difficoltà anche a trovare un altro club, questo perché le richieste economiche sono troppo elevate. In questo calcio sempre più povero, dove bisogna stare attenti al Fair Play Finanziario, ogni società deve vagliare al meglio ogni decisione economica.

Antonio Corbo su Repubblica fa un’analisi degli svincolati di lusso come Dybala e Mertens e scrive: “Ora che il mercato davvero comincia, finiscono sogni, voli di fantasia, bluff. Conta la realtà. Basta leggere la cronaca per capire. Chi rifiuta il rinnovo alle condizioni della società, rimane fuori. È un disoccupato che deve bussare ad altre porte. Dybala è dal primo luglio un illustre disoccupato da 43 milioni di follower in tutto il mondo. Chiese alla Juve 15 milioni l’anno, gli è anche scaduto il badge per entrare nella sede juventina di via Druento 175. Trattava con l’Inter per 7. I suoi agenti registrano solo contatti: Milan, Monza, l’ultimo Napoli. Niente firma finora“.

Poi aggiunge: “Dries Mertens poi, 30 partite e 11 gol quest’anno, con 148 primatista assoluto nella storia del Napoli: chiese 4 milioni netti tra ingaggio e bonus per sé, 800mila euro per i suoi agenti. Spera in una telefonata che non sia di una squadretta caprese come racconta senza crederci Sky, magari dalla Lazio come capta Pasquale Tina, ma Castel Volturno ha già messo via le scarpe da restituirgli. Che tristezza. È la rivincita dei presidenti su giocatori illusi dai procuratori, fermi nel calcio di ieri. Quello di domani è già cominciato, ingrato ma vero. Il giocatore vale per quanto può dare il giorno dopo, il passato non conta, sono numeri scritti su acqua di mare“.