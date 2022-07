Giuntoli torna su un suo vecchio pallino: il mercato entra nel vivo

Il calciomercato è ufficialmente cominciato da quattro giorni ma sono già tante le trattative in corso. Il Napoli ha preso Kvaratskhelia e Mathias Olivera, ha riscattato Anguissa e rinnovato Juan Jesus. Ma al momento il mercato del Napoli è bloccato dai vari Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz. Questioni che è arrivato il momento di risolvere, perché con il ritiro di Dimaro che incombe ed il campionato che comincia già il 14 agosto (il Napoli gioca il 15 agosto a Verona ndr), bisogna organizzarsi.

Giuntoli sta lavorando per la mediana del Napoli e pensa al colpo Mattias Svanberg a centrocampo. Il giocatore piace molto al direttore sportivo degli azzurri che sarebbe pronto a portarlo alla corte di Luciano Spalletti.

Svanberg al Napoli: le cifre

Il giovane giocatore svedese può assicurare qualità e quantità al centrocampo azzurro, con Giuntoli che tratta con il Bologna. Secondo Corriere dello Sport il Napoli per Svanberg mette sul piatto 7 milioni di euro, ma i felsinei ne chiedono 13. Il contratto in scadenza nel 2023, però, fa il gioco del Napoli che vuole abbassare la cifra chiesta dal Bologna. Spalletti con Svanberg avrebbe già un sostituto di Diego Demme che vuole lasciare il capoluogo partenopeo, perché ha capito che giocherà poco anche nella prossima stagione.

Inoltre il Napoli in mezzo al campo può perdere pure Fabian Ruiz. Lo spagnolo è uno dei prediletti di Spalletti ma ha il contratto in scadenza nel 2023 e quindi la SSCN rischia di perderlo a parametro zero. De Laurentiis ha chiesto ai suoi agenti di trovare una squadra per Fabian, altrimenti non è escluso che possa vedere dalla panchina molti match della prossima stagione, quella che a novembre si fermerà per fare spazio al Mondiale in Qatar. Se non dovesse scendere in campo con il Napoli, allora Fabian potrebbe anche dire addio ad ogni speranza di giocare la competizione iridata.