Il Messaggero: Mertens si offre a Sarri al sole di Capri

Dries Mertens pensa ancora alla Lazio di Sarri, il rinnovo con il Napoli è ancora lontano, il belga cerca una squadra. Il giocatore è in attesa dell’evoluzione degli eventi, sa che il giorno 8 luglio il Napoli arriverà a Dimaro per cominciare gli allenamenti il giorno successivo. Fino a quel momento sarà sempre un giorno buono magari per cercare un contatto tra De Laurentiis e Mertens. Un colpo a sorpresa, ma non più di tanto, perché sembra chiaro che da entrambe le parti c’è la volontà di fare un ultimo tentativo di accordo. Ancora di più ora che il presidente è tornato da Los Angeles.

Mertens-Lazio: Sarri ci spera

Intanto Il Messaggero scrive: “Al momento non si tocca più nulla in attacco. Anche se da Capri Mertens continua a offrirsi a Sarri, dichiarandosi disposto ad abbassarli l’ingaggio a 2,5 milioni pur di raggiungerlo. Maurizio lo accoglierebbe volentieri in organico, ma ha sposato la politica societaria di abbassamento del monte stipendi e di ringiovanimento. È stato preso Cancellieri, è un esterno, ma Maurizio è convinto di poterlo plasmare persino come vice-Ciro“. Il rinnovo di Mertens resta uno dei motivo per cui il mercato del Napoli è bloccato al momento. È chiaro che una soluzione si deve trovare, sia nel caso del belga, ma anche nel caso di Koulibaly, Fabian Ruiz, Politano e Demme, solo per fare qualche nome. C’è poi l’offensiva Bayern Monaco per Osimhen da non sottovalutare.