CORRIERE: Osimhen il Bayern Monaco fa sul serio: Il Napoli ha fissato il prezzo

Il Bayern Monaco vuole Osimhen, i tedeschisarebbero pronti a spendere 120 milioni per l’attaccante del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Bayern Monaco-Osimhen.

Il club tedesco dopo aver perso Lewandowski vuole portare all’Allianz Arena, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Ora che Lewandowski rischia di andarsene via, al Bayern si sono messi a cercare un sostituto che sia adeguato – in prospettiva – alla sontuosa esuberanza tecnica del centravanti polacco.

Un nome, per cominciare, è venuto fuori qualche settimana fa, nella telefonata esplorativa che da Monaco di Baviera hanno fatto a Napoli, per capire.

.De Laurentiis ha tracciato un percorso che non consente sconti, ci vogliono 110 milioni per aprire il dialogo su Osimhen . Ma questa è teoria e poi c’è la pratica, in realtà si chiamerebbe trattativa.

Ma l’idea, di per sé, è già una notizia e in Germania ha cominciato a cavalcarla lateralmente”.

Il quotidiano sportivo aggiunge: “ La Bild, ieri, non ha avuto dubbi: «Se Lewandowski dovesse seriamente andar via, allora il sostituto ideale sarebbe Osimhen. Che non avrebbe difficoltà ad imporsi anche a Monaco».

Il Bayern pur di arrivare a Osimhen, sarebbe andato persino al di là di De Laurentiis, che con 110 milioni si lascerebbe convincere.

Secondo i giornali tedeschi, il club pluridecorato avrebbe persino stanziato 120 milioni di euro per provare ad inseguire un attaccante che lo tenga al riparo da sorprese e che non faccia soffrire per l’addio di Lewandowski, che statisticamente ha pochi concorrenti, visto tutto quello che è stato capace di fare nella sua lunga esperienza. Se il Bayern Monaco dovesse fare sul serio per Osimhen, sarebbe una plusvalenza limpidissima per il patron De laurentiis”.