Bayern Monaco, telefonata al Napoli per Osimhen. Lewandowski dice addio

Rinunciare ad uno dei più grandi centravanti della storia moderna del calcio non è affatto facile, ma il Bayern Monaco deve fare i conti con la voglia di cambiare aria di Robert Lewandowski. Il giocatore ha fatto capire a chiare lettere di voler lasciare la Bundesliga, perché intrigato dalla possibilità di giocare al Barcellona. Così il club bavarese non si è voluto far trovare impreparato ed ha subito cominciato un giro esplorativo di telefonate. Il Bayern Monaco pensa anche a Victor Osimhen, lo ha fatto capire al Napoli chiedendo informazioni sul giocatore e cominciando a lusingare il nigeriano della possibilità di giocare in uno dei club più titolati al mondo.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il Napoli alla chiamata del Bayern Monaco per Osimhen non si è scomposto ed ha chiesto 110 milioni di euro. De Laurentiis non vuole lasciar partire facilmente il suo calciatore, anche perché è convinto che fino ad ora abbia espresso solo una parte del suo vero potenziale. In due stagione Osimhen ha giocato ‘appena’ 32 partite ma ha segnato 18 gol. In questo contesto bisogna metterci un gravissimo infortunio allo zigomo, prima ancora quello alla spalla ed il problema Covid. Insomma è chiaro che i numeri potrebbero premiare Osimhen ed il Napoli, perché se il nigeriano trova continuità il prezzo può addirittura aumentare. Ma le richieste non mancano per Osimhen, c’è il Bayern Monaco, ma ci sono ancora i club della Premier League, con Arsenal e Newcastle sempre allerta. De Laurentiis non si siede nemmeno ad un tavolo per un’offerta inferiore ai 100 milioni di euro, quindi se qualcuno vorrà trattare Osimhen lo dovrà fare portando tantissimi soldi. Altrimenti il giocatore resterà in azzurro almeno per un’altra stagione, la terza della sua esperienza a Napoli, completando così un ciclo molto simile agli altri grandi bomber del Napoli.