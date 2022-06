Sky – Marchetti: “Koulibaly che intrigo. Sarri e Gattuso guardano alla rosa del Napoli”

Luca Marchetti di Sky parla del calciomercato del Napoli con le trattative per Ostigard, Koulibaly e Zielinski che entrano nel vivo. Secondo le ultime notizie pare che il Napoli per Ostigard sia a buon punto, tanto che si parla di un accordo già trovato con il giocatore. Su Ostigard, Marchetti fa sapere che c’è ancora da lavorare: “Il Napoli lo ha individuato per fare un investimento non da capogiro. Le caratteristiche del calciatore hanno convinto Giuntoli a fare questo tipo di operazione, anche se non sappiamo se andrà a buon fine“. Il Napoli ingaggiando il difensore del Brighton metterebbe a posto il pacchetto difensivo, questo se non cede Koulibaly: “Possiamo fare una fotografia di ciò che succede adesso, ma non di quello che accadrà. Il discorso è tanto semplice quanto complesso: il contratto è in scadenza, il giocatore è ambito e il Napoli non vuole deprezzarlo. Possiamo intuire che la proposta di rinnovo non è di gradimento assoluto, altrimenti Koulibaly avrebbe già accettato. Non credo alla Juventus perché il club al momento non è pronto ad un investimento del genere, il Barcellona ha delle limitazioni in sede acquisti per cui non c’è un’offerta sul tavolino” dice Marchetti a Radio Marte.

Ma in casa azzurra ci sono molti problemi a cui fare fronte, come quella dei portieri: “Se c’è questa situazione oggi è perché ce ne sono stati due titolari“. Mentre sullo scambio Luis Alberto-Zielinski, il giornalista di Sky aggiunge: “Che il polacco piacerebbe a Sarri non ve lo devo dire io. È il suo sogno segreto, ma la vedo difficile. Fondi americani sul Napoli? Un conto è dire di essere interessati ed un altro è mettere i soldi sul tavolo“.

Ma c’è anche Gattuso, pronto a firmare per il Valencia, che può guardare in casa Napoli: “Demme e Zielinski in Spagna? Prima facciamo firmare il contratto all’allenatore. Gattuso li conosce bene come Sarri. Oggi i giocatori del Napoli nel mercato internazionale sono una grande opportunità per vari motivi. Veretout è sempre stato in orbita Napoli, penso sia un giocatore che ha dimostrato un ottimo valore, ma bisogna capire anche quali saranno i movimenti a centrocampo. Tameze? Potrebbe andare via dal Verona. Deulofeu può interessare al club di De Laurentiis“.