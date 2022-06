“Napoli affondo per Ostigard, accordo vicinissimo”

Il Napoli è pronto a chiudere il quarto colpo di calciomercato, la trattativa per Leo Ostigard è pronto ad essere chiuso col Brighton. La notizia viene data da calciomercato.it, che parla di un accordo vicinissimo alla conclusione. Il giocatore ha disputato 14 presenze in Serie A, dopo il passaggio al Genoa de gennaio del 2022, con cui si è messo in evidenza, facendosi notare per le buone prestazioni sul campo. Il giocatore norvegese ha 22 anni e può essere ingaggiato come quarto difensore, il posto lasciato libero da Tuanzebe, che torna al Manchester United. Al momento il pacchetto difensivo è composto da Juan Jesus, Koulibaly, Rrahmani e serve almeno un altro centrale. Questo sempre se Koulibaly non sarà ceduto.

La trattativa tra Napoli e Brighton per Ostigard è a buon punto. Secondo calciomercato.it il club azzurro è pronto a versare nelle casse del club inglese 4 milioni di euro per comprare il cartellino del difensore norvegese. Una cifra bassa rispetto al valore del giocatore, che però ha il contratto in scadenza nel 2023. Il portale che si occupa di calciomercato parla di “accordo già raggiunto anche con il calciatore, che andrà a percepire sugli 800mila euro a stagione per 4-5 anni. Un vero affare per il Napoli, che rafforzerà la difesa con un colpo a prezzi davvero contenuti“. Insomma un ingaggio ampiamente nei parametri imposti da Aurelio De Laurentiis. Presidente del Napoli, dal quale i tifosi si aspettano un calciomercato importante, dato che solo qualche giorno fa ha detto: “Faremo di tutto per vincere lo scudetto“. Una promessa importante che prevedere anche un intervento sul mercato di un certo livello. Certo gli addii di Ospina e Mertens non lasciano ben sperare.