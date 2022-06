Sabatini: “Napoli a Elliott sarebbe multiproprietà. Luis Alberto-Zielinski, ci guadagna Spalletti”

Sandro Sabatini ha parlato del possibile interesse di Elliott per il Napoli, con Paul Singer interessato alla trattativa. Una notizia che è ribalzata da Wall Street e che viene riportata oggi da Corriere dello Sport. Secondo Sabatino è “impossibile che Elliott prenda il Napoli perché diventerebbe una multiproprietà. Non ci sto capendo molto: da un lato ci sono proprietà italiane come De Laurentiis, Iervolino, Agnelli e Lotito che si autoretribuiscono lo stipendio più o meno oneroso e dall’altro ci sono i fondi che sono aziende che servono per guadagnare“.

Poi aggiunge: “L’Uefa dovrebbe esporsi perché ad esempio sul caso Milan, si dice che Elliott avrebbe deciso di uscire dal Milan perchè proprietario anche del Lille. Ma se così fosse, come si fa a dire a De Laurentiis di vendere il Bari? A sensazione, dico che De Laurentiis se non ha dato mandato a qualche intermediario, ma comunque in mente ha vedere quanto potrebbe realizzare col Napoli e con il Bari“. Chiusura dedicata al calciomercato del Napoli: “Scambio Zielinski-Luis Alberto? Se si facesse questo scambio, ci guadagnerebbe il Napoli”. Tanti sono le voci di una possibile cessione di De Laurentiis e c’è chi come Enrico Fedele ha più volte affermato che il club sarà ceduto entro dicembre, poiché se la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, il prezzo potrebbe subire una flessione.