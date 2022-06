“Osimhen e Mahrez alla Juve, che idea per Allegri

Il calciomercato è anche un mondo dei sogni, così nelle trattative reali qualche volte entra in scena anche il calciomercato. Massimo Mauro, ex giocatore ed ora opinionista tv, dispensa consigli ai dirigenti bianconeri che stanno perdendo Di Maria, giocatore sublime, nonostante l’età, come si è visto anche nella sfida Italia-Argentina. El Fideo sembra avere altri piani rispetto alla Juventus di Allegri, così il club bianconero deve andare su altri profili per rinforzare la rosa di Allegri. Ecco che alla Gazzetta dello Sport arriva la proposta di Massimo Mauro: “Faccio un nome Mahrez. Quando punta la porta fa male a tutti. Allargandomi alla Serie A dico Berardi e Zaniolo“. Poi aggiunge: “Non credo proprio accada, ma io vedrei bene anche un 4-4-2 con una punta vera vicina a Vlahovic. Chiesa potrebbe giocare a destra e il potenziale offensivo aumenterebbe. Chi sceglierebbe in attacco? Un giocatore alla Osimhen. Con lui e Vlahovic, Allegri potrebbe difendere basso e lanciarli nello spazio”.

L’idea di Mauro che vede Osimhen alla Juve sembra praticamente impossibile da realizzare. Anche perché il giocatore viene valutato almeno 100 milioni di euro da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non lo cederà per una cifra inferiore, quindi se qualcuno lo vuole dovrà sedersi al tavolo col patron azzurro e portare un’offerta a tre zeri, altrimenti non verrà nemmeno presa in considerazione.