Cerchione: “Scommetto che il Napoli darà causa al Comune di Dimaro…”

Il Napoli comincerà il ritiro a Dimaro il 9 luglio, oggi per le strade del comune è apparso un enorme logo della società azzurra. È praticamente tutto pronto a Dimaro che sarà la prima sede del ritiro del Napoli. I giocatori azzurri si ritroveranno in Val di Sole già l’8 sera prima di cominciare il primo allenamento il giorno seguente. Intanto per le strade della città è apparso un grande logo con la N della società azzurra.

Proprio su questa iniziativa è intervenuto Luca Cerchione che su Twitter un po’ sarcastico ha scritto: “Scommetto il Napoli farà causa al comune di Dimaro per questo logo fake non autorizzato e prenderà tanti di quei soldi che, alla fine, il paese diventerà provincia di Napoli “Scommetto il #Napoli farà causa al comune di #Dimaro per questo logo fake non autorizzato e prenderà tanti di quei soldi che, alla fine, il paese diventerà provincia di Napoli“.

C’è grande curiosità di vedere il Napoli a Dimaro, ma soprattutto c’è curiosità di vedere Kvaratskhelia che viene definito come un predestinato. Ma il Napoli si sta muovendo ancora sul mercato. Il grande sogno dei tifosi resta quello di Paulo Dybala, giocatore che farebbe esplodere l’entusiasmo di tutti i tifosi azzurri.