Bild – Lewandowski ha scelto Barcellona, Osimhen è un sostituto

Il Bayern Monaco fa sul serio per Victor Osimhen, il club bavarese sta per perdere Robert Lewandowski che vuole il Barcellona. Secondo le ultime notizie di calciomercato del portale Bild, l’attaccante polacco ha deciso di giocare in Spagna la prossima stagione e continua a lanciare messaggi sui social. Il giocatore ha postato una foto con la moglie a bordo del suo yatch a largo di Ibiza. Secondo i tedeschi la volontà di Lewandowski oramai è chiara, il giocatore di 34 anni vuole trasferirsi a Barcellona perché si trova a suo agio in Spagna e dopo tanti anni al Bayern ha deciso di cambiare vita, in un’altra città.

Osimhen al posto di Lewandowski al Bayern Monaco

Secondo Corriere dello Sport l’interesse del Bayern per Osimhen è reale, anche perché oramai hanno capito che non riusciranno a trattenere Lewandowski. A questo punto la dirigenza tedesca preferirebbe puntare su un attaccante giovane, di 23 anni, con un grandissimo potenziale tecnico ed atletico. Il Napoli valuta il giocatore oltre i 100 milioni di euro, un prezzo che spaventerebbe chiunque, ma che un club solido come quello tedesco può anche prendere in considerazione. Il Bayern Monaco con Osimhen si assicurerebbe un attaccante in grado di fare la differenza nel presente e nel futuro, costruendo con il nigeriano una squadra che possa continuare a dettare legge in Germania e sfidare i grandi club europei della Champions League.