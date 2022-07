Durante: “Mercato fermo, De Laurentiis si sente il padrone del vapore”

Sabatino Durante agente Fifa è intervenuto a ‘1 Football Club’ per parlare del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Durante commenta il calciomercato del Napoli ed il relativo immobilismo: “Questo accade perché De Laurentiis sta molto attento ai bilanci. Al momento non ha liquidità e quindi non può operare, per farlo deve necessariamente vendere. Ovviamente bisogna capire anche a cifre vuoi vendere certi giocatori, ma De Laurentiis crede di essere il padrone del vapore. Deve capire che i rinnovi di contratto dei calciatori vanno fatti prima che questi vadano in scadenza“.

Durante sempre sul Napoli di De Laurentiis aggiunge: “Credo che il presidente del Napoli abbia una un’idea troppo alta del suo ruolo, ma deve capire che c’è anche un’altra parte e che anche loro possono avere il coltello dalla parte del manico. Purtroppo lui continua a commettere gli errori del passato, attende troppo, ma deve capire che certe guerre non si possono vincere“. Il Napoli al momento ha molti problemi da risolvere, quello di Fabian Ruiz, ma anche Koulibaly. Mertens è un giocatore oramai libero, mentre Politano e Demme chiedono la cessione. Questo stato di cose blocca di fatto le entrate come Deulofeu e Ostigard, che attendono un segnale dal Napoli.