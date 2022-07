Bargiggia: “Koulibaly rifiuta la Juve, vuole il rinnovo col Napoli. Le ultime su Osimhen e Dybala”

Ultime notizie di calciomercato del Napoli con Paolo Bargiggia che parla di un rinnovo di Koulibaly: “Ha rifiutato la Juve“. In casa bianconera continuano a sognare il difensore senegalese, anzi Francesco Oppini è convinto che alla fine l’affare si farà. Un brusco stop arriva dalle parole di Bargiggia che a 1 station Radio dice: “C’è la possibilità che a calciomercato terminato si possa arrivare ad un rinnovo di contratto tra il Napoli e Kalidou Koulibaly. La Juve lo sta seguendo, in realtà lo vuole Allegri che lo ha chiesto come prima scelta per il dopo De Ligt. Ma il difensore senegalese ha deciso di non accettare l’offerta dei bianconeri per rispetto del Napoli“.

Per chi ha fretta

Koulibaly può rinnovare col Napoli e rifiuta la Juve.

Nessun incontro in programma Mertens-De Laurentiis.

Deulofeu al Napoli: manca l’accordo con l’Udinese. Prima bisogna vendere

Ostigard vuole il Napoli: rifiuta il Torino.

Dybala vuole l’Inter e aspetta.

Osimhen-Bayern Monaco: trattativa da seguire.

Calciomercato Napoli: le notizie di Paolo Bargiggia

Con l’esperto di mercato si parla anche di Osimhen al Bayern Monaco: “Un contatto tra le due dirigenze c’è stato, ma alla fine di questa stagione. Da quel momento in poi non c’è stata un’altra telefonata. Resta una situazione da monitorare, nonostante non c’è nulla di concreto“.

Si parla anche di Dybala che è stato accostato al Napoli: “Andrà all’Inter che sta liberando spazio salariale grazie alle cessioni di Vidal e Sanchez” dice Bargiggia che sulla trattativa per Ostigard aggiunge: “Il Napoli non si muove dai 3 milioni di euro offerti al Brighton che preferisce l’offerta più alta del Torino, ma il giocatore oramai ha scelto Napoli come destinazione“.

C’è anche l’affare Deulofeu ancora in corso: “Il gradimento del giocato è netto. Ma Napoli e Udinese devono trovare l’accordo. De Laurentiis deciderà di comprare qualcuno il giorno in cui venderà uno tra Lozano, Ounas o Politano. Ovviamente bisognerà capire quanto sarà il ricavato, che poi dovrà essere reinvestito sul mercato. Ovviamente non è detto che con quei soldi venga preso il giocatore dell’Udinese“.

Secondo Bargiggia non bisogna considerare clamoroso il fatto che “Spalletti a Dimaro non abbia una rosa completa, soprattutto in questa stagione, in cui il campionato comincia molto presto“. Bargiggia smentisce anche un “incontro imminente tra De Laurentiis e Mertens, anche perché la società di De Laurentiis non ha intenzione di alzare l’offerta economica“. Intanto Mertens ha messo un like ad un post su instagram, che fa sognare i tifosi.

Chiusura dedicata all’accordo tra Coca-Cola e Napoli, con Bargiggia che dice: “È una partnership prestigiosa, stride con le tante critiche mosse a De Laurentiis. Il Napoli evidentemente ha un certo appeal, ciò rende il club appetibile per un’eventuale cessione, soprattutto per la crescita costante del brand”.