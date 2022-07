Floro Flores: “Ostigard forza della natura. Koulibaly o Mertens? Farei un sacrificio per…

CALCIOMERCATO NAPOLI. OSTIGARD-NAPOLI. In diretta telefonica da Coverciano dice la sua sul calciomercato partenopeo Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli che sta seguendo il corso per conseguire il patentino di allenatore Uefa A. Il nuovo allenatore dell’Angri in Serie D esprime le proprie sensazioni ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Tra Mertens e Koulibaly chi scelgo? Beh, mi mettete in difficoltà così, ma scelgo Dries tutta la vita. Lo amo e non lo tradisco. Anche se devo dire che Koulibaly sarebbe più utile per il futuro della squadra azzurra. Ma attualmente il mio cuore dice Dries, non riesco a immaginare un Napoli senza di lui. Non sarebbe più lo stesso”.

Infine, sul mercato, Floro Flores ha dichiarato: “Ho sentito una voce di mercato, si parla di Ostigard. Devo dire che l’anno scorso l’ho visto giocare più volte nel Genoa e mi ha letteralmente impressionato. E’ un difensore roccioso, fortissimo, ha testa, gambe, forza fisica, lo prenderei subito perché è un calciatore di sicuro affidamento. Farei di tutto per metterlo a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione agonistica, è una forza della natura”. Termina Floro Flores.