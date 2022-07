Santini: “Bayern su Osimhen, mega offerta al Napoli, individuati due sostituti”

Aggiornamenti di calciomercato per la trattativa che porta Victor Osimhen al Bayern Monaco. Secondo le ultime notizie di Fabio Santini esperto di calciomercato di 7 Gold il Bayern Monaco si è informato per “Victor Osimhen. La risosta di Aurelio De Laurentiis non è tardata ad arrivare, il presidente del Napoli vuole 120 milioni di euro per cedere l’attaccante nigeriano“. Il giocatore è da due stagioni a Napoli, in cui è sempre andato in doppia cifra, nonostante infortuni gravi e problemi col covid.

Il Bayern punta Osimhen come sostituto di Lewandowski che vuole Barcellona. Il prezzo sparato da De Laurentiis sembra non spaventare il club bavarese. Sulla trattativa Santini dice: “Abbiamo lavorato molto su questa notizia, approfondendo anche negli ambienti tedeschi. Tutti ci hanno confermato l’interesse del Bayern Monaco per Osimhen del Napoli. La società tedesca sarebbe pronto a fare un’offerta a De Laurentiis di circa 110-115 milioni di euro. A questo punto il Napoli si sta muovendo per cercare un sostituto e monitora Scamacca del Sassuolo, ma anche Broja fortissimo attaccante albanese di proprietà del Chelsea“. Su Scamacca c’è anche il PSG ed il giocatore sembra voglia guadagnare almeno 5 milioni di euro a stagione, mentre Broja piace molto ai club di Premier League.