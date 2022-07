Osimhen-Bayern, Spalletti agitato, chiede chiarezza su tre operazioni

Osimhen è finito nel mirino del Bayern Monaco, come sostituto di Lewandowski. Spalletti chiede chiarezza al Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sarà impegnato dal 8 al 18 luglio in Val di Sole, il 14 e il 17 luglio sono in programma le prime due amichevoli del nuovo anno prima contro l’Anaune e poi contro il Perugia.

Un grande logo del Napoli – una grande N bianca collocato in un cerchio azzurro, contornato da una corona bianca – disegnato sull’asfalto di Piazza Madonna del Pace a Dimaro il primo omaggio preparato dalla Val di Sole ai tifosi napoletani che dal prossimo fine settimana torneranno ad affollare la cittadina del Trentino, pronta ad ospitare per dieci giorni Luciano Spalletti e gli azzurri. E in attesa dell’arrivo della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis fervono i lavori di preparazione dello Stadio di Dimaro.

OSIMHEN-BAYERN

La squadra sarà accompagnata da una grande incognita, per De Laurentiis i calciatori sono tutti vendibili, e questa situazione non lascia tranquilli i tifosi azzurri e lo stesso Spalletti.

Sembrava ormai certa la permanenza di Osimhen al Napoli, ma attenzione al Bayern pronto a tutto per strapparlo agli azzurri. De Laurentiis ha fissato il prezzo a 110 milioni, cifra che non sembra spaventare i bavaresi pronti a spenderne anche 120 pur di portare il nigeriano in Germania. L’idea del Bayern è quella di prenderlo al posto di Lewandowski sempre più verso il Barcellona.

ANSIA SPALLETTI

Luciano Spalletti ha chiesto maggiore chiarezza alla società su tre situazioni in particolare. Il tecnico sta vivendo questi giorni di avvicinamento al ritiro con molta agitazione

1) Spalletti voleva la conferma di Ospina ma non è stato accontentato. Chiede come vice Meret un portiere esperto e che possa dare garanzie.

2) Il tecnico di Certaldo chiede la permanenza di Koulibaly, ritiene il difensore fondamentale dentro e fuori lo spogliatoio.

3) Spalletti ha messo il veto alla cessione di Victor Osimhen.