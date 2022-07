Oppini: “Koulibaly alla Juve, vi assicuro che non è finita”

Notizie di calciomercato per il Napoli con Koulibaly che è ancora nel mirino della Juve e secondo Francesco Oppini la trattativa non è saltata. Durante lo speciale calciomercato di 7 Gold, Oppini fa sapere che “Koulibaly ha rifiutato una clamorosa offerta da parte della Juve“. Il giocatore non vuole mancare di rispetto ai tifosi del Napoli ed ha già chiuso la porta in faccia alla Juve. Eppure le voci su un possibile passaggio a Torino non si arrestano.

Secondo Francesco Oppini la “trattativa non si può assolutamente definire chiuso. Tutto dipenderà da De Ligt se va al Chelsea o meno. Qualora si dovesse concretizzare l’affare allora la Juve tornerebbe su Koulibaly. In questo caso la società bianconera avrebbe anche la possibilità di alzare l’offerta economica per De Laurentiis. Ovviamente non si andrebbe oltre ai 40 milioni di euro, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023“.