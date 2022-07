Vigliotti: “Il Napoli contatta Bremer, Koulibaly può lasciare”

Il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli non è ancora definito così il club azzurro si sta cautelando cercando alternative come Bremer. La notizia di calciomercato viene data da Gianluca Vigliotti a 7 Gold. Secondo quanto riferisce il giornalista napoletano nelle ultime ore il Napoli ha contattato l’entourage del giocatore brasiliano di proprietà del Torino perché sa che il futuro di Koulibaly è in bilico. Per il giocatore del Senegal si parla di un forte interesse del Chelsea, ma non si fermano nemmeno le voci sulla Juventus.

Così il Napoli si vuole cautelare con Bremer, fortissimo centrale di difesa che andrebbe a raccogliere l’eredità pesante di Koulibaly. Secondo quanto riferisce Gianluca Vigliotti il Napoli ha ricevuto una risposta negativa dal giocatore brasiliano che ha fatto sapere di essere oramai già in parola con l’Inter e quindi non può prendere altri impegni. I nerazzurri dopo aver chiuso quattro colpi di mercato stanno pensando a vedere con Skriniar che piace al PSG. Il difensore vene valutato da Marotta 80 milioni di euro, con una parte di di quei soldi i nerazzurri andrebbero a prendere Bremer che costa sui 40 milioni di euro. A questo punto in caso di addio di Koulibaly il Napoli deve trovare un’alternativa valida.