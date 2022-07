Renica: “Koulibaly persona credibile: non tradirà il Napoli. Tra Deulofeu e Mertens…

Su Mertens: “Il belga è un calciatore molto forte, fossi in Aurelio De Laurentiis lo terrei. Deulofeu è un calciatore diverso, è bravissimo, ma non ha lo stesso numero di reti. Per questo motivo io non mi priverei mai di un attaccante come Mertens”.

Su Koulibaly: “Ha fatto chiaramente intendere di non avere intenzione di lasciare il Napoli per andare alla Juventus. E io gli credo: vedrete che non tradirà i tifosi e il club. Lui è un uomo serissimo, di sani valori, oramai lo conosciamo bene”.